Furto nella villa Zeffirelli | bottino da 50mila euro

Da corrieretoscano.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, un furto è avvenuto nell’abitazione situata in una villa a Firenze, appartenente al figlio adottivo di un noto regista scomparso nel 2019. I malviventi hanno portato via oggetti per un valore stimato di circa 50.000 euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

FIRENZE – Colpo nella notte nell’abitazione del figlio adottivo di Franco Zeffirelli, il celebre regista scomparso nel 2019. I ladri hanno agito nella zona di Campo di Marte, riuscendo a entrare nella villa e a fuggire con due casseforti contenenti gioielli e oggetti di valore. Secondo una prima ricostruzione, il furto sarebbe avvenuto nella serata di domenica 29 marzo, approfittando dell’assenza del proprietario. L’effrazione è stata scoperta solo in un secondo momento, quando è stato lanciato l’allarme e sono state allertate le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, insieme alla squadra scientifica per i rilievi tecnici. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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