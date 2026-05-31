Colombia voto decisivo | tra pace totale e linea dura si decide il futuro

In Colombia si vota per eleggere il nuovo presidente, con una scelta tra pace totale e linea dura. Tre candidati si sfidano alle urne, mentre si discute anche di come il modello salvadoregno possa influenzare la sicurezza nelle strade. La decisione potrebbe determinare la direzione futura del Paese, tra tentativi di pace e misure più dure contro la criminalità. La consultazione si svolge in un clima di grande attesa e tensione.

? Punti chiave Chi sono i tre candidati che si contendono la presidenza?. Come influenzerà il modello salvadoregno la sicurezza nelle strade colombiane?. Perché l'assassinio di Miguel Uribe ha cambiato la campagna elettorale?. Quali conseguenze avrà il voto per i rapporti con gli Stati Uniti?.? In Breve Candidato Miguel Uribe Turbay ucciso con colpo di pistola durante un comizio lo scorso giugno.. Ballottaggio previsto a giugno se nessun candidato raggiunge il 50% dei voti.. Abelardo de la Espriella propone modello di sicurezza salvadoregno contro i gruppi criminali.. Paloma Valencia sostiene linea politica aggressiva ispirata all'ex presidente Álvaro Uribe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Colombia en modo electoral: encuestas, violencia y la batalla por el poder

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