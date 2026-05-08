Baveno sfida al voto tra Monti e Sabatella | si decide il futuro

Da ameve.eu 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Baveno si svolge una sfida elettorale tra due candidati che rappresentano rispettivamente due liste civiche. La competizione riguarda le prossime amministrative e il risultato influenzerà la gestione del turismo locale. I candidati sono stati presentati con programmi distinti, e il voto si svolge tra le domande su chi sosterrà le rispettive proposte. La decisione finale si attende nei prossimi giorni.

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? Domande chiave Chi sono i candidati che sostengono le due liste civiche? Come cambierà la gestione del turismo con la vittoria di Sabatella? Quali programmi propongono Monti e Sabatella per il futuro del borgo? Perché il voto di Baveno influenzerà l'economia locale e lo sport??? In Breve Voto tra domenica 24 maggio ore 7 e lunedì 25 maggio ore 15. Monti è sostenuto da Borghini, Brunati, Curighetti, Ferrari, Garzoli e altri 8 candidati. Sabatella conta il supporto di Pollini, Camuzzi, Ciam .🔗 Leggi su Ameve.eu

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