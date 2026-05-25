A Canossa, si svolge una sfida tra le liste Impegno e Uniti per le elezioni comunali. La competizione tra i candidati si concentra sulla conquista della carica di sindaco. Il risultato della votazione determinerà chi guiderà l’amministrazione locale nei prossimi anni. La vittoria di uno dei due candidati cambierà la direzione della gestione dei servizi pubblici e delle decisioni amministrative nel paese.

? Domande chiave Chi vincerà la sfida tra le liste Impegno e Uniti?. Come influirà il nuovo sindaco sulla gestione dei servizi locali?. Quali saranno i nuovi volti del consiglio comunale di Canossa?. Quando verranno comunicati i risultati definitivi dello spoglio?.? In Breve Votazioni attive oggi fino alle 23:00 e domani dalle 7:00 alle 15:00.. Gennari guidato da Impegno per Canossa sfida Ciarlini con Uniti per Canossa.. Lo spoglio delle schede inizierà domani pomeriggio dopo la chiusura dei seggi.. Il voto influenzerà la gestione dei servizi e lo sviluppo del territorio.. Lunedì 25 maggio 2026, alle ore 7:00, i cittadini di Canossa si recheranno ai seggi per decidere il futuro amministrativo del borgo, tra le sfide poste dai candidati Alfredo Gennari e Giuliano Ciarlini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canossa, sfida al voto tra Gennari e Ciarlini: decide il futuro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Baveno, sfida al voto tra Monti e Sabatella: si decide il futuroA Baveno si svolge una sfida elettorale tra due candidati che rappresentano rispettivamente due liste civiche.

Gennari lancia la sfida: "Canossa merita di più"Dopo dieci anni di amministrazione, ieri si sono chiusi i termini per le liste elettorali in vista delle comunali di maggio.

Temi più discussi: Elezioni comunali, l’affluenza alle 19: a Canossa oltre il 36%, a Luzzara al 27%; Amministrative. Canossa, sfida. Ciarlini-Gennari; Emilia-Romagna, dove e quando si vota per le comunali 2026: elezioni in 16 Comuni, le sfide di Imola e Faenza; Elezioni, sedici Comuni al voto in Emilia-Romagna: ci sono anche Canossa e Luzzara.

Amministrative. Canossa, sfida. Ciarlini-GennariLa partita è a due: in lizza ci sono Alfredo Gennari con Impegno per Canossa (lista n. 1) e Giuliano Ciarlini con Uniti per Canossa (lista n.2). In entrambi i Comuni non si ripresentano i sindaci ... ilrestodelcarlino.it

Canossa al voto: sfida tra Giuliano Ciarlini e Alfredo GennariIl comune di Canossa si prepara alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, appuntamento che segnerà la fine dei dieci anni di amministrazione ... redacon.it