Gli Stati Uniti sono accusati di sostenere un laboratorio di disinformazione volto a influenzare il fronte progressista in Colombia. Si indaga su chi finanzia questa attività e quale ruolo possa avere il Piano Júpiter nel condizionare le scelte degli elettori colombiani. Le autorità locali stanno esaminando le implicazioni di queste operazioni sulla campagna elettorale e sulla percezione pubblica, mentre non sono stati ancora resi pubblici dettagli specifici sui finanziamenti o sugli obiettivi del progetto.

? Domande chiave Chi finanzia il laboratorio di disinformazione per colpire il fronte progressista?. Come può il Piano Júpiter influenzare il voto dei cittadini colombiani?. Perché il colosso Keralty è accusato di coercizione verso i dipendenti?. Quali conseguenze avrà l'intervento degli Stati Uniti sulla sovranità elettorale?.? In Breve HondurasGate rivela 350 mila dollari di Milei per laboratori di disinformazione negli USA.. Piano Júpiter di Bermúdez Merizalde prevede investimenti superiori a 2 milioni di dollari.. Keralty accusata di coercizione elettorale verso dipendenti tramite trenta imprese sul territorio.. Washington riduce assistenza annuale alla Colombia da 400 mila a meno di 300 mila dollari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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