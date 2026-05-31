Alle 8 del mattino si sono aperti i seggi in Colombia, dove i cittadini stanno votando per le elezioni presidenziali. Le urne rimarranno aperte fino alle 16, ora locale, corrispondenti alle 23 italiane. Tra i primi a recarsi alle urne c’era il presidente uscente, che ha esercitato il suo diritto di voto. Le operazioni si svolgono senza segnalazioni di problemi.

Seggi aperti dalle 8 alle 16 (ora locale) di domenica in Colombia, cioè dalle 15 alle 23 ora italiana, per le elezioni presidenziali. Oltre 41,2 milioni di elettori, tra cui 1,2 milioni di persone che vivono all’estero, sono chiamati a votare per scegliere chi prenderà le redini del Paese dal presidente uscente Gustavo Petro, al quale la Costituzione non consente di ricandidarsi. Petro è andato a votare poco dopo l’apertura dei seggi a Bogotà. I candidati in lizza sono 14, ma si prospetta nei fatti una corsa a tre. Uno dei tre aspiranti alla carica principali è Ivan Cepeda, 63 anni, che rappresenterà il partito di Petro, Patto storico. Il secondo, emerso fra i principali, è l’avvocato 47enne Abelardo de la Espriella, che si presenta come outsider. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Colombia, il presidente uscente Petro va a votare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Colombia, incriminato il presidente di Ecopetrol per presunte irregolarità nella campagna di Gustavo PetroLa Procura generale ha formalizzato un'accusa contro il presidente di Ecopetrol, coinvolto in un'indagine relativa a presunte irregolarità durante la...

La Colombia contro Enel: perché Petro attacca il gigante italianoIl presidente colombiano ha accusato la divisione nazionale di Enel di essere la principale causa dell’aumento dei costi della vita nel Paese.

Temi più discussi: Presidenziali ad alta tensione in Colombia, mentre aleggia lo scandalo Hondurasgate; Elezioni presidenziali Colombia, oggi la sfida delle urne: chi sono i candidati; Colombia al voto tra paura, speranze e narcotraffico; Elezioni Colombia: Petro lascia, il favorito è il suo delfino Cepeda. Ma il trumpiano De La Espriella è in rimonta.

#colombia > si vota il 31/5 e, se serve, 21/6. Clima pesante da 2 anni dopo assassinio di #galán. Si temono violenze e altri attentati se #cepeda, delfino di #petro uscente, perde. #delaespriella e #valencia si accordino; il paese non merita di finire come il Vene x.com

Colombia, il presidente uscente Petro va a votare(LaPresse) - Seggi aperti dalle 8 alle 16 ora locale oggi in Colombia, cioè dalle 15 alle 23 ora italiana, per le elezioni presidenziali. Oltre ... stream24.ilsole24ore.com

Colombia, la sfida per le presidenziali tra il delfino di Petro e l'avvocato della destra estremaLa Colombia che si presenta oggi, domenica 31 maggio, alle urne per eleggere il nuovo presidente è un Paese fortemente polarizzato ed esasperato da un conflitto armato interno che, pur ridimensionato ... adnkronos.com