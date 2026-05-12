Colombia incriminato il presidente di Ecopetrol per presunte irregolarità nella campagna di Gustavo Petro

La Procura generale ha formalizzato un'accusa contro il presidente di Ecopetrol, coinvolto in un'indagine relativa a presunte irregolarità durante la campagna elettorale del presidente in carica. Le autorità hanno aperto un procedimento legale e hanno notificato l'incriminazione, senza che siano stati ancora divulgati dettagli specifici sulle accuse o sui potenziali reati contestati. La vicenda riguarda questioni di carattere amministrativo e legale legate alle attività politiche del periodo.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Le accuse della Procura contro Ricardo Roa. La Procura generale della Colombia ha formalizzato l’incriminazione nei confronti di Ricardo Roa, direttore della compagnia petrolifera statale Ecopetrol, accusato di aver violato i limiti di spesa durante la campagna elettorale che nel 2022 portò alla vittoria del presidente Gustavo Petro. Roa, che attualmente si trova in congedo non retribuito, ha respinto ogni accusa dichiarandosi “innocente”. Spese elettorali oltre i limiti consentiti. Secondo quanto sostenuto dai magistrati colombiani, la campagna presidenziale guidata da Roa avrebbe superato i tetti di spesa previsti dalla legge.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Colombia, incriminato il presidente di Ecopetrol per presunte irregolarità nella campagna di Gustavo Petro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Colombia: la sinistra vince le legislative, Petro guida il PattoLa Colombia si trova a un bivio storico dove la coalizione di sinistra guidata da Gustavo Petro si conferma come forza dominante nei dati preliminari... La Colombia contro Enel: perché Petro attacca il gigante italianoUn attacco a gamba tesa: il presidente colombiano Gustavo Petro nei giorni scorsi ha accusato la divisione nazionale del colosso energetico italiano... Argomenti più discussi: Colombia, incriminato il capo della compagnia petrolifera statale; Notizie BTC: la Colombia intende estrarre bitcoin utilizzando l'energia rinnovabile in eccesso; Petro paragona Cortés, Hitler e Netanyahu: Genocidi paragonabili. Trump schiva la stampa dopo l'incontro con Lula del Brasile che prende una misteriosa svolta improvvisa reddit