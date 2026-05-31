A Bogotà, i cittadini si sono recati ai seggi per le elezioni presidenziali. Le immagini mostrano un seggio nel centro della capitale, con persone in fila che attendono di votare. Sono circa 41,2 milioni gli aventi diritto in tutto il paese. La giornata elettorale si svolge in modo regolare e senza incidenti segnalati.

Cittadini alle urne in Colombia. Nelle immagini un seggio nella capitale Bogotà. Oltre 41,2 milioni di elettori, tra cui 1,2 milioni di persone che vivono all’estero, sono chiamati a votare per scegliere chi prenderà le redini del Paese dal presidente uscente Gustavo Petro, al quale la Costituzione non consente di ricandidarsi. La tornata elettorale è considerata un referendum sulle politiche dell’ex leader. Ex membro del gruppo guerrigliero colombiano M-19, che ha combattuto per la giustizia sociale negli anni ’70 e ’80, Petro ha intrapreso controversi negoziati di pace con i gruppi ribelli rimasti nel Paese, promuovendo al contempo riforme sociali ed economiche che includono una revisione delle leggi nazionali sul lavoro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Colombia, cittadini ai seggi a Bogotà per le presidenziali

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Colombians Head to Polls as President Gustavo Petro Casts Vote in Key Election | APT

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