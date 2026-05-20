Colombia l’ELN annuncia una tregua per le elezioni presidenziali

L’ELN, gruppo guerrigliero colombiano, ha annunciato una tregua in vista delle prossime elezioni presidenziali. La decisione riguarda le aree sotto il loro controllo e si inserisce nel tentativo di garantire condizioni più sicure durante il voto. Tuttavia, ci sono differenze tra le fonti ufficiali dell’esercito e quelle del gruppo armato riguardo ai dettagli e alla durata della tregua. Si attendono sviluppi su come questa decisione influenzerà la partecipazione alle urne nelle zone interessate.

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? Punti chiave Come influenzerà questa tregua l'affluenza nelle zone controllate dai guerriglieri?. Perché le versioni su Tibú divergono tra esercito e ELN?. Quali sono le reali motivazioni politiche dietro questo annuncio improvviso?. Chi garantirà la sicurezza dei candidati durante la sospensione delle ostilità?.? In Breve Sospensione operazioni dal 30 maggio alla mezzanotte del 2 giugno.. Controversie su vittime assenti dopo bombardamento esercito a Tibú il 9 maggio.. ELN gruppo marxista degli anni 60 classificato terroristico da USA e UE.. Tensioni concentrate nel dipartimento di Norte de Santander durante il periodo elettorale.. L’Esercito di Liberazione Nazionale annuncia una sospensione delle operazioni militari in Colombia dal 30 maggio al 2 giugno per garantire lo svolgimento delle elezioni presidenziali del 31 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Colombia, l’ELN annuncia una tregua per le elezioni presidenziali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Colombia, tregua armata dei dissidenti Farc per le elezioni presidenziali? Punti chiave Quali condizioni permetteranno ai dissidenti di rispettare la tregua? Come influirà la clausola di legittima difesa sulla sicurezza... Colombia, esercito sorveglia distribuzione schede elettorali per presidenziali(LaPresse) Le elezioni primarie in Colombia entrano nel vivo: domenica milioni di cittadini saranno chiamati alle urne per scegliere i candidati... Elezioni in Colombia, la guerriglia Eln annuncia un cessate il fuocoIl gruppo armato colombiano Esercito di Liberazione Nazionale (Eln) ha annunciato oggi una sospensione provvisoria delle operazioni militari in coincidenza con le elezioni presidenziali del 31 maggio. ansa.it Colombia’s ELN rebels call three-day ceasefire for presidential electionBOGOTA, May 20 (Reuters) - Rebels from Colombia’s National Liberation Army (ELN) said on Wednesday that they will hold a three-day unilateral ceasefire for the first roun… Leggi ... internazionale.it