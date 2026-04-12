benin elettori ai seggi per le presidenziali

Domenica, gli elettori del Benin si sono recati alle urne per eleggere il nuovo presidente, in un clima segnato dal ritiro dell’attuale in carica dopo dieci anni. Il paese affronta una fase di transizione con un quadro politico caratterizzato da miglioramenti economici, ma anche da una crescente minaccia jihadista nel nord e da azioni repressive contro alcuni critici dell’opposizione. La consultazione ha coinvolto diverse forze politiche e ha attirato l’attenzione sia nazionale che internazionale.

Elettori del Benin alle urne domenica per scegliere il successore del presidente Patrice Talon, che si dimette dopo un decennio al potere, lasciando un’eredità contrastante fatta di crescita economica e una crescente insurrezione jihadista nel nord e la repressione dei critici dell’opposizione. Romuald Wadagni, il 49enne ministro delle finanze e portabandiera della coalizione di governo, è considerato il successore designato di Talon è sfidato da Paul Hounkpè, l’unico candidato dell’opposizione. Quasi 8 milioni di persone sono registrate per votare in oltre 17mila seggi elettorali nella nazione dell’Africa occidentale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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