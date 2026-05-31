Collision 30.052026 Gente che si conglomera

Notizia in breve

Il 30 maggio 2026 si è svolto il pay-per-view Collision, trasmesso dal Von Braun Center di Huntsville, Alabama. L’evento ha visto un pubblico numeroso riunito per assistere alle diverse performance e incontri previsti. A poche ore dall’evento Clash in Italy, la manifestazione ha coinvolto i partecipanti in varie sessioni di wrestling e intrattenimento, senza interruzioni o incidenti segnalati. La serata si è conclusa regolarmente, con il pubblico presente e le attività in programma portate a termine.