Collision 30.052026 Gente che si conglomera
Il 30 maggio 2026 si è svolto il pay-per-view Collision, trasmesso dal Von Braun Center di Huntsville, Alabama. L’evento ha visto un pubblico numeroso riunito per assistere alle diverse performance e incontri previsti. A poche ore dall’evento Clash in Italy, la manifestazione ha coinvolto i partecipanti in varie sessioni di wrestling e intrattenimento, senza interruzioni o incidenti segnalati. La serata si è conclusa regolarmente, con il pubblico presente e le attività in programma portate a termine.
A poche ore da Clash in Italy, siamo qui lo stesso a fare l’analisi di Collision. Lo show di oggi è andato in scena dal Von Braun Center di Huntsville, Alabama. Una serata che propone due difese titolate per la Conglomeration e l’esordio di nuovi volti nel torneo Owen Hart, con un main event di altissimo livello per il titolo International. Lo show si apre con Tony Schiavone e Nigel McGuinness pronti a darci il benvenuto, quando vengono interrotti dall’arrivo di Tommaso Ciampa, che raggiunge il tavolo di commento per unirsi alla telecronaca. BACKSTAGE: La Conglomeration accoglie Konosuke Takeshita. Il giapponese li ringrazia per avergli coperto le spalle mercoledì, ma promette che la questione con la Don Callis Family non è ancora chiusa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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