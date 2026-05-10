Collision 09.052026 Fairway to Hell

Collision si svolge il 9 maggio 2026 al SoFi Center di Palm Beach Gardens, in Florida. L’evento riunisce professionisti e aziende del settore tecnologico per discutere le ultime novità e tendenze. La giornata prevede sessioni, presentazioni e momenti di confronto tra i partecipanti, con l’obiettivo di approfondire vari aspetti dell’innovazione digitale. La manifestazione si svolge in un clima di grande interesse e attenzione da parte degli esperti del settore.

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Benvenuti all’analisi di Collision, in diretta dal SoFi Center di Palm Beach Gardens, Florida. Puntata speciale di un’ora che mette in palio due titoli, con Darby Allin chiamato a difendere la cintura mondiale contro Pac in un main event No Count-Outs e Jack Perry che mette in gioco il National Title contro Mark Davis. Lo show si apre con Tony Schiavone e Nigel McGuinness al commento che danno il benvenuto al pubblico e presentano la card della serata, sottolineando l’unicità del venue con il ring circondato dal green. AEW National Title – Jack Perry (c) vs Mark Davis (wDon Callis) (3 5) Renee Paquette introduce il match da bordo ring mentre Don Callis si unisce al tavolo di commento.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Collision 09.05.2026 Fairway to Hell ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jungle Jack Perry vs Mark Davis - AEW National Championship | AEW Fairway to Hell, 5/9/26 Notizie correlate Traffico Lazio del 09-05-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati scorrevole al momento alla circolazione lungo la rete viaria della Regione sul raccordo Vetralla Viterbo chiuso lo... Traffico Lazio del 05-05-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità temporaneamente chiuso un albero caduto il tratto di via...