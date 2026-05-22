Dynamite Collision 20.052026 Gara-7 è l’unica che conta

Durante lo spettacolo del 20 maggio 2026, a Portland, Maine, si sono svolti eventi di wrestling trasmessi in diretta. La puntata speciale di Collision è durata un'ora, mentre la gara numero 7 di Dynamite è stata l’unica a essere considerata decisiva. La trasmissione si è svolta presso la Cross Insurance Arena, coinvolgendo vari incontri e momenti di spettacolo dal vivo.

Benvenuti all’analisi di Dynamite e della puntata speciale di Collision da un’ora, in diretta dalla Cross Insurance Arena di Portland, Maine. Questa settimana la AEW ha proposto un blocco unico di tre ore, con Collision che segue immediatamente Dynamite — e visto che myAEW.com le ha messe in un’unica lunga puntata, chi sono io per dividere l’analisi in due? Serata ricca di azione nell’ultimo appuntamento televisivo prima di Double or Nothing, con Darby Allin che mette in palio il titolo mondiale contro Mike Bailey e gli FTR che difendono i titoli di coppia nel main event di Collision. Lo show si apre con un filmato registrato in precedenza vicino a un faro di Portland: Chris Jericho e gli Young Bucks discutono del loro match Stadium Stampede a Double or Nothing. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Dynamite/Collision 20.05.2026 Gara-7 è l’unica che conta

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AEW DYNAMITE | Episode 05 (2026) (Ganze Folge) | DMAX

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