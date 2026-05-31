Colleferro Tanti visitatori e tanto interesse per la mostra Il Dovere organizzata dall’Archivio Storico del Comune Centro di Documentazione Renzo Rossi

Notizia in breve

Oltre 300 persone hanno visitato la mostra “Il Dovere” allestita nell’Archivio Storico del Comune di Colleferro. L’esposizione si è protratta per due settimane e ha raccolto numerosi visitatori, tra studenti, cittadini e appassionati di storia locale. Sono stati esposti documenti e fotografie relativi a eventi e figure storiche della zona. La mostra si è conclusa ieri con un’affluenza costante durante tutto il periodo di apertura.