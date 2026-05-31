Colleferro Tanti visitatori e tanto interesse per la mostra Il Dovere organizzata dall’Archivio Storico del Comune Centro di Documentazione Renzo Rossi
Oltre 300 persone hanno visitato la mostra “Il Dovere” allestita nell’Archivio Storico del Comune di Colleferro. L’esposizione si è protratta per due settimane e ha raccolto numerosi visitatori, tra studenti, cittadini e appassionati di storia locale. Sono stati esposti documenti e fotografie relativi a eventi e figure storiche della zona. La mostra si è conclusa ieri con un’affluenza costante durante tutto il periodo di apertura.
Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – È stata un successo per la mostra – organizzata all’Archivio storico del Comune di Colleferro, Centro L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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