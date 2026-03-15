In 250 alla camminata organizzata per scoprire luoghi nascosti e suggestivi del centro storico

Sabato 14 marzo circa 250 persone hanno partecipato a una camminata organizzata da diversi gruppi locali nel centro storico. L’evento, promosso dal comitato di quartiere, dal Foto Cine Club Forlì, dai Lions, dal Touring Club e dal Comitato Pro Forlì Storico-Artistica, ha permesso ai partecipanti di scoprire alcuni luoghi nascosti e suggestivi della zona. La passeggiata ha attraversato vari punti del quartiere, offrendo un’occasione di visita guidata.

La camminata di sabato 14 marzo è stata promossa dal comitato di quartiere Centro Storico, Foto Cine Club Forlì, Lions Forlì Host, Lions Valle del Bidente, Touring Club e Comitato Pro Forlì Storico-Artistica “Per sabato 21 marzo sarà in programma una nuova camminata, nuovamente condotta da Gabriele Zelli, questa volta alla scoperta delle aziende (filande, calzaturifici, eccetera) un tempo presenti nel centro storico di Forlì e caratterizzate dalla presenza di donne e ragazze in qualità di operaie. L'appuntamento, per chi vorrà partecipare, è previsto per le ore 9.45, presso il Parco della Pace (ingresso via Piave 33). In questo caso l'organizzazione farà riferimento al comitato di quartiere Foro Boario - San Benedetto e Auser Forlì”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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