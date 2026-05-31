Colleferro Grande successo per l’evento finale del Progetto TecnicaMente all’Ipia P Parodi Delfino
Venerdì 29 maggio si è svolto l’evento finale del Progetto “TecnicaMente” presso l’Istituto Professionale “P. Parodi Delfino” a Colleferro. L’iniziativa si è tenuta nell’Aula Magna dell’istituto di Via Gramsci a Valmontone. La manifestazione ha visto la partecipazione di studenti e docenti, con momenti di presentazione e approfondimento sui temi trattati. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante l’evento.
Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Venerdì 29 Maggio, nell’Aula Magna delll’I.I.S. di Via Gramsci – Valmontone Istituto Professionale “P. Parodi Delfino” L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Successo per la lirica a Colleferro, videoservizio
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