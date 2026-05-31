Colleferro Grande successo per l’evento finale del Progetto TecnicaMente all’Ipia P Parodi Delfino

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio si è svolto l’evento finale del Progetto “TecnicaMente” presso l’Istituto Professionale “P. Parodi Delfino” a Colleferro. L’iniziativa si è tenuta nell’Aula Magna dell’istituto di Via Gramsci a Valmontone. La manifestazione ha visto la partecipazione di studenti e docenti, con momenti di presentazione e approfondimento sui temi trattati. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante l’evento.