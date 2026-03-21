Cinque pazienti operati con successo presso l’Ospedale “L. Parodi Delfino” hanno inviato una lettera di encomio indirizzata al dottor Giovanni Battista Levi Sandri. La comunicazione, arrivata in redazione, è firmata da coloro che hanno beneficiato degli interventi e desiderano esprimere gratitudine per l’assistenza ricevuta a Colleferro. La nota evidenzia il buon esito delle operazioni e il rapporto di fiducia instaurato con il medico.

«La sua professionalità, la sua competenza in chirurgia laparoscopica e la dedizione hanno fatto la differenza nella nostra vita. Il Dottor Levi Sandri ha dimostrato di essere non solo un grande professionista ma anche una persona meravigliosa. Dottore grazie per averci restituito la speranza e la salute, le siamo estremamente grati per tutto ciò che ha fatto per noi. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita . 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Una lettera di encomio da parte di cinque pazienti operati con successo dal dottor Giovanni Battista Levi Sandri presso l’Ospedale “L. Parodi Delfino”

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