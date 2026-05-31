Colin Farrell compie 50 anni il ‘bad boy’ irlandese che ha stregato Hollywood
(Adnkronos) – Colin Farrell fa rima con 'cattivo ragazzo di Hollywood in salsa irlandese'. Oggi, 31 maggio, compie 50 anni e sembra aver già vissuto più di una vita. Dagli esordi davanti alla macchina da presa nella sua Irlanda alla consacrazione ad Hollywood con 'Tigerland', 'Minority Report', 'In linea con l'assassino', 'Daredevil', 'Alexander', 'Miami Vice'. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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