Colin Farrell ha sfoggiato a Miami un orologio economico dal look decisamente lussuoso

A Miami, l’attore è stato visto indossare un orologio dal prezzo contenuto ma dal design elegante. La sua uscita pubblica ha attirato l’attenzione, confermando che si tratta di un personaggio noto per la buona compagnia. Le fonti confermano che Farrell è quasi sempre in compagnia di persone di fiducia, e questa volta la sua scelta di accessorio ha suscitato curiosità.

Colin Farrell, secondo fonti attendibili è quasi sempre una persona di ottima compagnia. Non dovrebbe sorprendere nessuno (e sì, le mie fonti hanno tutte un passaporto irlandese), ma la sua ultima uscita pubblica sembra confermare l’ipotesi. Il Gran Premio di Miami e il divertimento sfrenato vanno a braccetto, perciò è facile capire perché l’attore di In Bruges - La coscienza dell'assassino abbia voluto assaporare l’atmosfera della festa. Ed è esattamente ciò che ha fatto nel weekend. Colin Farrell si è presentato al paddock, prima delle qualifiche del sabato, con i suoi immancabili occhiali da sole da star di Hollywood, i capelli...🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Colin Farrell ha sfoggiato a Miami un orologio economico dal look decisamente lussuoso Notizie correlate Leggi anche: ‘Art’: la commedia con Ralph Fiennes, Colin Farrell e Wagner Moure Ralph Fiennes, Colin Farrell e Wagner Moura insieme per Art: un cast da Oscar per il cult di Yasmina RezaUn trio d’eccezione si prepara a portare sul grande schermo uno dei testi teatrali più celebrati degli ultimi decenni.