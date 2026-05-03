‘Art’ | la commedia con Ralph Fiennes Colin Farrell e Wagner Moure

A Cannes sarà presentato il film intitolato Art, una commedia con un cast di rilievo. Tra gli attori principali figurano Ralph Fiennes, candidato all’Oscar tre volte, Colin Farrell, anche lui candidato, e Wagner Moura, noto per il suo ruolo in The Secret Agent. La pellicola vede insieme questi interpreti in un progetto che ha attirato l’attenzione del pubblico e della stampa.

A Cannes sarà presentato un film, Art, dal cast davvero interessante. Ralph Fiennes, tre volte candidato all’Oscar ( Conclave ), Colin Farrell, candidato all’Oscar ( The Banshees of Inisherin ), e Wagner Moura ( The Secret Agent ), si uniscono per la commedia. Scopriamo insieme la sinossi, l’origine della storia e il progetto artistico. Art: un adattamento di un’opera teatrale. Si tratta di un adattamento in lingua inglese della popolare opera teatrale omonima della drammaturga francese Yasmina Reza. Una storia che ha attratto un team di prim’ordine. Il collega brasiliano di Moura, candidato all’Oscar ( City of God, I due papi ), è stato incaricato della regia.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - ‘Art’: la commedia con Ralph Fiennes, Colin Farrell e Wagner Moure Notizie correlate Ralph Fiennes, Colin Farrell e Wagner Moura insieme per Art: un cast da Oscar per il cult di Yasmina RezaUn trio d’eccezione si prepara a portare sul grande schermo uno dei testi teatrali più celebrati degli ultimi decenni. “Art” di Yasmina Reza con Michele Riondino al Teatro Petrarca: un quadro bianco che accende una feroce commedia sull’amiciziaArezzo, 3 marzo 2026 – “Art”, la celebre commedia d i Yasmina Reza già Tony Award, Laurence Olivier Award e Prix Molière come migliore autore, sarà...