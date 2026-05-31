Colin Farrell compie 50 anni | 10 curiosità sull’attore

Nato a Castleknock, un sobborgo occidentale di Dublino, da Rita Monaghan ed Eamon Farrell, giocatore dello Shamrock Rovers, l’attore prova ad inseguire il sogno di diventare calciatore come il padre. Tutto cambia quando, ancora ragazzino, si imbatte in Henry «Elliott» Thomas in E.T di Spielberg, che lo commuove fino alle lacrime e che diviene la scintilla per il suo futuro da attore. Farrell non si è mai sposato, anche se in passato ci è andato vicino. Uno degli episodi più discussi della sua vita sentimentale risale al 2001, quando faceva coppia con l’attrice Amelia Warner. In quell’occasione si parlò di un presunto matrimonio celebrato su una spiaggia a Tahiti, ma si trattò in realtà di una cerimonia simbolica, priva di valore legale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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