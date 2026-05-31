I bookmaker danno una probabilità più alta di vittoria al tennista romano al Roland Garros, dove si trova agli ottavi di finale. È la terza testa di serie del torneo e ha superato avversari come Berrettini e Arnaldi. Le quote indicano un aumento delle possibilità di conquista rispetto alle settimane precedenti. La sua presenza tra i protagonisti si conferma anche dopo aver passato i turni precedenti del torneo.

Il tennista romano negli ottavi di Parigi, come Berrettini e Arnaldi: è la terza testa di serie più alta dopo Zverev e Auger Aliassime e può sognare Dopo aver perso Jannik Sinner quasi subito, l'Italia del tennis sta comunque dominando a Parigi: ben tre i tennisti entrati negli ottavi di finale, dopo Cobolli anche Berrettini e Arnaldi, protagonisti di due clamorose e appassionanti maratone. Per Flavio si aprono prospettive inaspettate considerando che è la terza testa di serie più alta ancora in tabellone. E allora scopriamo le quote Cobolli vincente Roland Garros, Slam che si concluderà domenica 7 giugno. Flavio, testa di serie numero 10 a Parigi, ha dato una dimostrazione di grande forza nel match contro l'americano Tien, contro cui ha vinto in meno di due ore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cobolli può vincere il Roland Garros? Ora i bookie ci credono: ecco le quote

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SINNER OUT! Chi può vincere il Roland Garros

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Ma quindi si può reggere pure un match a mezzogiorno? E VINCERE? Ahahahahah, per 24h una partita di tennis alle 12:00 è diventata una tortura da Guantánamo. Il #RolandGarros era da cancellare per lesa maestà verso #Sinner! Poi #Cobolli vi ha ripo x.com

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