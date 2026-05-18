Sinner da record | ora può vincere anche il Roland Garros? Le quote

Dopo aver vinto il suo sesto titolo consecutivo in un torneo Masters 1000, il tennista si prepara a confrontarsi con il prossimo grande obiettivo, il Roland Garros. Le quote per la vittoria sono state aggiornate, indicando un interesse crescente da parte degli scommettitori. La sua recente striscia di successi ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli analisti, che ora si chiedono se possa continuare a migliorare i propri risultati nel torneo di singolare più importante sulla terra battuta.

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Dopo aver conquistato il sesto titolo consecutivo a livello di Masters 1000, Jannik si lancia sull'unico Slam che manca nel suo palmares Qualche giorno di riposo in Val Pusteria e poi subito in volo per Parigi, dove cercherà di conquistare l'unico Slam che per ora gli è sfuggito. Sinner è diventato ormai l'uomo dei record del tennis moderno grazie al sesto successo di fila nei Masters 1000. E allora scopriamo le quote Sinner vincente Slam Parigi in programma dal 24 maggio al 7 giugno. Ancora una volta c'è un precedente legato a Panatta davanti a Jannik Sinner. Si tratta dell'ultimo successo di un italiano al Roland Garros, unico Slam che si gioca sulla terra rossa: Adriano lo aveva vinto nel 1976, proprio nella stessa stagione in cui aveva trionfato a Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner da record: ora può vincere anche il Roland Garros? Le quote ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SINNER TRIONFA A ROMA: impresa storica, Djokovic agganciato e Nadal nel mirino! Sullo stesso argomento Sinner da record: può vincere anche a Roma l'ultimo Masters 1000 che gli manca? Ecco le quoteDopo il trionfo di Madrid, il quarto di un fantastico 2026, qualche giorno di riposo e poi Jannik inizierà la sua cavalcata anche agli Internazionali... Leggi anche: Adriano Panatta incorona Jannik Sinner: “Può vincere a Roma e il Roland Garros” A 50 anni da Panatta, #Sinner conquista Roma e amplia i suoi record: -34 vittorie consecutive; -6° 1000 di fila con tripletta sul rosso; -Career Golden Master a soli 24 anni. Ora manca il Roland Garros per completare il tennis e al contempo superare i 15000 p x.com Vagnozzi su Team Sinner: Ho lavorato con Umberto per 10 anni, Cipolla è un osteopata di alto livello, Alejandro ha una grande esperienza, Darren è l'allenatore con il miglior curriculum al mondo. Sono fortunato ad averli al mio fianco. Via @QuindiciZero reddit Sinner, il demolitore di record: l'incredibile striscia. Pure Djokovic finisce dietroTipo meticoloso, questo Jannik Sinner da Sesto Pusteria. Negli allenamenti, nell’alimentazione. Persino negli spot pubblicitari, o almeno così ama farci credere. Ordine, precisione, attenzione: un man ... tuttosport.com Sinner da record: ora può vincere anche lo Slam di Parigi? Il pronosticoQuote Sinner vincente Parigi Slam al Roland Garros: analisi, precedenti e statistiche del torneo in programma dal 24 maggio al 7 giugno ... gazzetta.it