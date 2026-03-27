Nell'attuale scenario politico, il leader del Movimento 5 Stelle ha lanciato diverse provocazioni nei confronti della leader del Partito Democratico, che ha risposto inseguendo le sue mosse. Entrambi i protagonisti si sono mossi all’interno di un campo largo, senza riuscire a ottenere risultati concreti. La strategia della Volpe di Volturara Appula si basa su continue provocazioni con l'obiettivo di mettere in difficoltà il principale partito di opposizione.

È chiara la tattica della Volpe di Volturara Appula: provocare, provocare, e ancora provocare. Per mettere il Partito democratico in fuorigioco. Forse adesso al Nazareno si accorgeranno che non è il caso di discettare di primarie, di inseguire Giuseppe Conte. Gli adulti del Pd lo avevano già capito. Poi ieri è arrivata una specie di annuncio di morte della coalizione cosiddetta del campo largo, per bocca dell’ex capogruppo del Movimento 5 stelle Stefano Patuanelli, uomo di Giuseppe Conte: «Con noi al governo stop agli aiuti militari all’Ucraina». Irricevibile per il Pd. Almeno per i riformisti, che sulla politica estera danno spesso la linea: «Gli aiuti con noi ci sono stati, ci sono, e ci saranno sempre, fatevene una ragione», ha replicato immediatamente Filippo Sensi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Conte provoca e Schlein rincorre, ma entrambi girano a vuoto nel campo largo

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Tutto quello che riguarda Conte provoca

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