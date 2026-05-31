Il Cus Bologna ha conquistato quattro medaglie ai campionati nazionali universitari: due d’oro e due di bronzo. Ravaioli, Modesti e Sansoni hanno portato a casa le medaglie d’oro, mentre altri atleti hanno ottenuto le medaglie di bronzo. La competizione si è svolta nelle ultime settimane, coinvolgendo numerosi atleti delle università italiane. Nessuna ulteriore informazione sulle discipline o sui risultati specifici di ciascun atleta.

Due medaglie d’oro e due di bronzo per il Cus Bologna in occasione dei campionati nazionali universitari. Il sodalizio del quale è presidente Margherita Mezzetti fa il pieno nel tennis, vincendo il singolare maschile, il doppio femminile. E portando a casa il bronzo con il doppio maschile e il singolare femminile. Tra i protagonisti assoluti Nicola Ravaioli che prima vince il singolare. Poi, in coppia con Andrea Valli, è di bronzo nel doppio. E se non ci fossero stati tanti impegni ravvicinati, forse il Cus Bologna avrebbe potuto quantomeno disputare un’altra finale per l’oro (quella del doppio maschile, appunto). In campo femminile, nel doppio, trionfano Vittoria Modesti e Clara Sansoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - CNU: il cus bologna. Ravaioli, Modesti e Sansoni d’oro

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Si parla di: CNU: il cus bologna. Ravaioli, Modesti e Sansoni d’oro; Grande tennis in corso Rigola: i Campionati Universitari incoronano i vincitori.