Tutto pronto per i CNU | dall’Ateneo In bocca al lupo agli studenti atleti del CUS Parma
I Campionati Nazionali Universitari 2026 stanno per partire e si terranno tra Alessandria, Novara e Vercelli dal 22 al 31 maggio. Le strutture sono state preparate e gli studenti atleti del CUS Parma si preparano a partecipare alle diverse discipline in programma. L’evento coinvolgerà numerosi giovani provenienti da tutta Italia, che si confronteranno in varie competizioni sportive. Le date ufficiali sono state comunicate e le città hanno organizzato le attività per accogliere le gare.
È tutto pronto per i Campionati Nazionali Universitari (CNU) 2026, che si svolgeranno ad Alessandria, Novara e Vercelli dal 22 al 31 maggio. Il CUS Parma porterà in Piemonte oltre 120 fra studentesse atlete, studenti atleti e staff (allenatori, allenatrici e dirigenti): quella di Parma sarà come. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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