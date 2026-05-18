Tutto pronto per i CNU | dall’Ateneo In bocca al lupo agli studenti atleti del CUS Parma

I Campionati Nazionali Universitari 2026 stanno per partire e si terranno tra Alessandria, Novara e Vercelli dal 22 al 31 maggio. Le strutture sono state preparate e gli studenti atleti del CUS Parma si preparano a partecipare alle diverse discipline in programma. L’evento coinvolgerà numerosi giovani provenienti da tutta Italia, che si confronteranno in varie competizioni sportive. Le date ufficiali sono state comunicate e le città hanno organizzato le attività per accogliere le gare.

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