Classifica Moto2 2026 | Gonzalez allunga Vietti si avvicina al secondo posto di Guevara
Nella classifica Moto2 2026, Gonzalez guida con 129,5 punti. Guevara segue con 95 punti, mentre Vietti si avvicina al secondo posto con 93 punti. Agius e Holgado completano la top five con rispettivamente 78 e 65 punti. Altri piloti in classifica sono Alonso con 58 punti e Ortola con 52. La stagione prosegue con Gonzalez in testa e la lotta per le posizioni di vertice ancora aperta.
1 GONZALEZ Manuel SPA 129.5 2 GUEVARA Izan SPA 953 VIETTI Celestino ITA 93 4 AGIUS Senna AUS 78 5 HOLGADO Daniel SPA 65 6 ALONSO David COL 58 7 ORTOLA Ivan SPA 52.5 8 LOPEZ Alonso SPA 49.5 9 MUÑOZ Daniel SPA 41 10 VEIJER Collin NED 36.511 ARBOLINO Tony ITA 31.5 12 ESCRIG Alex SPA 30 13 SALAC Filip CZE 30 14 BALTUS Barry BEL 24 15 ROBERTS Joe USA 18 16 ÖNCÜ Deniz TUR 15.5 17 CANET Aron SPA 13.5 18 HUERTAS Adrian SPA 12 19 SASAKI Ayumu JPN 8 20 RUEDA Jose Antonio SPA 821 LUNETTA Luca ITA 7 22 GARCIA Sergio SPA 5 23 VD GOORBERGH Zonta NED 5 24 AJI Mario INA 3 25 FERRANDEZ Alberto SPA 1.5 26 FURUSATO Taiyo JPN 0 27 RAMIREZ Marcos SPA 0 28 ORRADRE Unai SPA 0 29 NAVARRO Jorge SPA 0 30 FOGGIA Dennis ITA 0 31 ZURUTUZA Xabi SPA 0 Moto2, Manuel Gonzalez domina il GP d’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
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