Classifica Moto2 2026 | Gonzalez allunga Vietti si avvicina al secondo posto di Guevara

Notizia in breve

Nella classifica Moto2 2026, Gonzalez guida con 129,5 punti. Guevara segue con 95 punti, mentre Vietti si avvicina al secondo posto con 93 punti. Agius e Holgado completano la top five con rispettivamente 78 e 65 punti. Altri piloti in classifica sono Alonso con 58 punti e Ortola con 52. La stagione prosegue con Gonzalez in testa e la lotta per le posizioni di vertice ancora aperta.