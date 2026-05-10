Nella corsa del fine settimana a Le Mans, Izan Guevara ha ottenuto una vittoria mentre si disputava il quinto appuntamento del campionato mondiale di Moto2 2026. La gara è stata caratterizzata da numerosi colpi di scena e cambi di posizione, portando Guevara al primo posto. Con questa vittoria, Guevara si avvicina in classifica al leader del campionato.

Un impeccabile Izan Guevara si è aggiudicato il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sullo storico tracciato di Le Mans si può dire che sia successo davvero di tutto. In primo luogo la gara viene decretata bagnata ma la pioggia non si vede, quindi è subito bandiera rossa per la caduta di Jorge Navarro sul rettilineo del traguardo. Alla fine la ripartenza è stata data per 9 giri e ha ribadito a tutti che Izan Guevara fosse il chiaro favorito. Lo spagnolo del team Pramac Yamaha ha preceduto il connazionale Manuel Gonzalez (Kalex Liqui Moly) per soli 566 millesimi mentre il podio è stato completato dall’ennesimo iberico ovvero Ivan Ortolà (Kalex MSI) a 2.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto2, Izan Guevara vince una pazza gara a Le Mans e si avvicina a Gonzalez in classifica

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