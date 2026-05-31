Classifica Mondiale Superbike 2026 | Nicolò Bulega padrone vantaggio in tripla cifra

Nicolò Bulega guida la classifica mondiale Superbike 2026 con un vantaggio superiore a cento punti. La stagione si svolge su dodici tappe, che si tengono tra il 21-22 febbraio e il 17-18 ottobre.

Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molto ricco. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike. 1 11 Nicolo Bulega Aruba.it Racing – Ducati 372 2 7 Iker Lecuona Aruba.it Racing – Ducati 264 3 14 Sam Lowes ELF Marc VDS Racing Team 142 4 22 Alex Lowes bimota by Kawasaki Racing Team 1325 5 Yari Montella Barni Spark Racing Team 1316 34 Lorenzo Baldassarri Team Goeleven 1177 47 Axel... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Classifica Mondiale Superbike 2026: Nicolò Bulega padrone totale!Il Campionato Mondiale Superbike 2026 si svolge su dodici gare distribuite tra febbraio e ottobre, con le prime prove in Italia e le ultime in Europa.

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