Classifica Mondiale Superbike 2026 | Nicolò Bulega padrone totale!

Il Campionato Mondiale Superbike 2026 si svolge su dodici gare distribuite tra febbraio e ottobre, con le prime prove in Italia e le ultime in Europa. La stagione si estende per quasi otto mesi, coinvolgendo piloti e team di diversi Paesi. Tra i protagonisti principali spicca un motociclista italiano, che si distingue per le sue vittorie e la costanza durante tutto il campionato.

Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molo ricco. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike. CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE (dopo GP Ungheria). NICOLÒ BULEGA 248. IKER LECUONA 166. SAM LOWES 99. MIGUEL OLIVEIRA 85. YARI MONTELLA 82. ALEX LOWES 82. ALVARO BAUTISTA 81. LORENZO BALDASSARRI 78. AXEL BASSANI 67. ANDREA LOCATELLI 53. DANILO PETRUCCI 46. TARRAN MACKENZIE 45.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale Superbike 2026: Nicolò Bulega padrone totale! Notizie correlate Classifica Mondiale Superbike 2026: Nicolò Bulega sempre più padrone totale da imbattutoIl Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Classifica Mondiale Superbike 2026: Bulega sempre più padrone indiscusso!Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Altri aggiornamenti Temi più discussi: SBK | Classifica piloti e costruttori WorldSBK 2026; SBK Ungheria 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Gara 1 a Balaton Park; Classifica Mondiale Superbike 2026: Nicolò Bulega dominatore assoluto; NUOVO RECORD: 14^ vittoria consecutiva per Bulega che in Gara 1 in Ungheria precede Lecuona e Oliveira. Classifica Mondiale Superbike 2026: Nicolò Bulega dominatore assolutoIl Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la ... oasport.it Classifica Mondiale Superbike 2026: Nicolò Bulega sempre più padrone totale da imbattutoIl Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la ... oasport.it Le classifiche aggiornate piloti e costruttori della Superbike 2026 dopo il round 3 del mondiale, disputatosi sul circuito di Assen. https://www.ddg-magazine.com/classifica-superbike-2026/ facebook