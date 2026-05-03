Classifica Mondiale Superbike 2026 | Nicolò Bulega padrone totale!

Da oasport.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Campionato Mondiale Superbike 2026 si svolge su dodici gare distribuite tra febbraio e ottobre, con le prime prove in Italia e le ultime in Europa. La stagione si estende per quasi otto mesi, coinvolgendo piloti e team di diversi Paesi. Tra i protagonisti principali spicca un motociclista italiano, che si distingue per le sue vittorie e la costanza durante tutto il campionato.

Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molo ricco. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike. CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE (dopo GP Ungheria). NICOLÒ BULEGA 248. IKER LECUONA  166. SAM LOWES  99. MIGUEL OLIVEIRA  85. YARI MONTELLA  82. ALEX LOWES  82. ALVARO BAUTISTA  81. LORENZO BALDASSARRI  78. AXEL BASSANI  67. ANDREA LOCATELLI  53. DANILO PETRUCCI  46. TARRAN MACKENZIE  45.🔗 Leggi su Oasport.it

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