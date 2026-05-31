Classifica Mondiale Superbike 2026 | Nicolò Bulega padrone incontrastato vantaggio in tripla cifra
Nicolò Bulega guida la classifica generale del Mondiale Superbike 2026 con un vantaggio superiore a cento punti. La stagione si svolge su dodici tappe, tra il 21-22 febbraio e il 17-18 ottobre. La competizione attraversa diverse località, con numerosi piloti in lotta per la posizione. La classifica si aggiorna dopo ogni gara, evidenziando la supremazia del leader in modo chiaro. La stagione prosegue con le prossime tappe previste nei mesi successivi.
Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molto ricco. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike. CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE. 1 Nicolò Bulega 347 2 Iker Lecuona 244 3 Yari Montella 131 4 Sam Lowes 126 5 Alex Lowes 119 6 Lorenzo Baldassarri 117 7 Axel Bassani 98 8 Miguel Oliveira 85 9 Alvaro Bautista 83 10 Garrett Gerloff 75 11 Andrea Locatelli 68 12 Alberto Surra 64 13 Tarran... 🔗 Leggi su Oasport.it
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