Dopo il Gran Premio di Catalogna, la classifica mondiale MotoGP 2026 vede Marco Bezzecchi in prima posizione con 140 punti, seguito da Jorge Martin con 127 punti e Fabio Di Giannantonio con 116. Bezzecchi, alla guida dell’Aprilia, ha aumentato il suo vantaggio rispetto a Martin e Di Giannantonio, che si trovano rispettivamente a 13 e 24 punti di distanza. La stagione prosegue con i piloti che cercano di consolidare le proprie posizioni nelle successive gare.

L’azzurro Marco Bezzecchi con l’Aprilia è in testa alla classifica del Mondiale MotoGP dopo il GP di Catalogna con 140 punti, con 13 di margine sullo spagnolo Jorge Martin, secondo a 127, e 24 sull’altro italiano Fabio Di Giannantonio, terzo con 116. Più staccato lo spagnolo Pedro Acosta, quarto a quota 92, a -48, ancora più distanti gli altri piloti. In casa Italia Francesco Bagnaia è ottavo a quota 60, a -80, mentre Luca Marini è 11° con 42, a -98, davanti ad Enea Bastianini, 12° con 39, a -101, infine Franco Morbidelli è 16° con 34. Sono 22 nel complesso i Gran Premi in calendario, e tutti prevedono la Sprint al sabato e la classica gara lunga la domenica: si è partiti a febbraio in Thailandia e si chiuderà a fine novembre a Valencia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Mondiale MotoGP 2026: Bezzecchi guadagna su Martin ed allunga al comando

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