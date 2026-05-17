Dopo il GP di Catalogna, la classifica mondiale MotoGP 2026 mostra Marco Bezzecchi in prima posizione con 140 punti. Lo seguono Jorge Martin a 127 punti e Fabio Di Giannantonio con 116. Bezzecchi guida con un vantaggio di 13 punti su Martin e di 24 su Di Giannantonio. La competizione tra i tre piloti si fa serrata, con tutti e tre ancora in corsa per il titolo mondiale. La stagione prosegue con altre gare in programma.

L’azzurro Marco Bezzecchi con l’Aprilia è in testa alla classifica del Mondiale MotoGP dopo il GP di Catalogna con 140 punti, con 13 di margine sullo spagnolo Jorge Martin, secondo a 127, e 24 sull’altro italiano Fabio Di Giannantonio, terzo con 116. Più staccato lo spagnolo Pedro Acosta, quarto a quota 92, a -48, ancora più distanti gli altri piloti. In casa Italia Francesco Bagnaia è ottavo a quota 60, a -80, mentre Luca Marini è 11° con 42, a -98, davanti ad Enea Bastianini, 12° con 39, a -101, infine Franco Morbidelli è 16° con 34. Sono 22 nel complesso i Gran Premi in calendario, e tutti prevedono la Sprint al sabato e la classica gara lunga la domenica: si è partiti a febbraio in Thailandia e si chiuderà a fine novembre a Valencia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Mondiale MotoGP 2026: Bezzecchi allunga su Martin, ma Di Giannantonio si avvicina!

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