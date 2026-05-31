Jonas Vingegaard ha vinto il Giro d’Italia 2026 con un vantaggio superiore a cinque minuti sul secondo classificato. Il ciclista danese ha mantenuto la leadership dall’inizio alla fine, conquistando anche le ultime tappe. Il miglior italiano in classifica è stato Piganzoli, arrivato al settimo posto. La corsa si è conclusa dopo tre settimane di gara, con un margine di vantaggio evidente rispetto agli avversari.

Jonas Vingegaard ha vinto il Giro d’Italia 2026, rispettando il pronostico della vigilia e correndo da autentico dominatore sulle strade del Bel Paese. Il fuoriclasse danese ha dettato legge in cinque tappe con arrivo in salita (Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Carì, Piancavallo), ha portato con grande disinvoltura la maglia rosa nell’ultima settimana di gara e oggi ha alzato al cielo il Trofeo Senza Fine nella splendida cornice di Roma. Il capitano del Team Visma Lease a Bike ha conquistato la Corsa Rosa per la prima volta in carriera e ha così completato la sempre prestigiosa Tripla Corona, visto che nel proprio palmares figurano anche due Tour de France e una Vuelta di Spagna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica finale Giro d’Italia 2026: Vingegaard vince con un vantaggio abissale, Piganzoli il miglior italiano

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GIRO D'ITALIA 2026 - Jonas Vingegaard REMPORTE le Giro après un nouveau RÉCITAL sur l'étape 20 !

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