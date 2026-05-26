Classifica Giro d’Italia 2026 sedicesima tappa | Pellizzari affonda in salita Vingegaard dominatore Piganzoli miglior azzurro
Nella sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026, corsa interamente in Svizzera, il finale in salita di Carì ha visto alcuni cambiamenti nella classifica generale. Pellizzari è caduto durante la salita, mentre Vingegaard ha concluso in prima posizione. Tra gli italiani, Piganzoli si è distinto come il miglior rappresentante azzurro. La tappa si è conclusa con un arrivo impegnativo, con gli ultimi 11,6 chilometri all’8% di pendenza media.
La terza e ultima settimana del Giro d’Italia 2026 si è aperta con la sedicesima tappa, andata in scena interamente in Svizzera e caratterizzata dall’esigente arrivo in salita di Carì (ultimi 11,6 chilometri all’8% di pendenza media). L’ascesa conclusiva ha fatto la differenza e ha dato una nuova fisionomia alla classifica generale, che non cambia però padrone: il fuoriclasse danese Jonas Vingegaard ha operato l’attacco risolutore quando mancavano sei chilometri al traguardo e ha fatto rapidamente il vuoto. Il due volte vincitore del Tour de France ha rafforzato la maglia rossa, ha conquistato la quarta vittoria in questa edizione della Corsa Rosa (si è imposto su tutti gli arrivi in salita) e ha messo una seria ipoteca sul Trofeo Senza Fine. 🔗 Leggi su Oasport.it
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