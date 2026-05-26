Nella sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026, corsa interamente in Svizzera, il finale in salita di Carì ha visto alcuni cambiamenti nella classifica generale. Pellizzari è caduto durante la salita, mentre Vingegaard ha concluso in prima posizione. Tra gli italiani, Piganzoli si è distinto come il miglior rappresentante azzurro. La tappa si è conclusa con un arrivo impegnativo, con gli ultimi 11,6 chilometri all’8% di pendenza media.

La terza e ultima settimana del Giro d’Italia 2026 si è aperta con la sedicesima tappa, andata in scena interamente in Svizzera e caratterizzata dall’esigente arrivo in salita di Carì (ultimi 11,6 chilometri all’8% di pendenza media). L’ascesa conclusiva ha fatto la differenza e ha dato una nuova fisionomia alla classifica generale, che non cambia però padrone: il fuoriclasse danese Jonas Vingegaard ha operato l’attacco risolutore quando mancavano sei chilometri al traguardo e ha fatto rapidamente il vuoto. Il due volte vincitore del Tour de France ha rafforzato la maglia rossa, ha conquistato la quarta vittoria in questa edizione della Corsa Rosa (si è imposto su tutti gli arrivi in salita) e ha messo una seria ipoteca sul Trofeo Senza Fine. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Giro d’Italia 2026, sedicesima tappa: Pellizzari affonda in salita, Vingegaard dominatore, Piganzoli miglior azzurro

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