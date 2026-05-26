Nella sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026, disputata in Svizzera, il leader della classifica generale ha aumentato il suo vantaggio rispetto ai rivali. La frazione si è conclusa con un arrivo in salita a Carì, su un percorso di 11,6 chilometri all’8% di pendenza media. Nel frattempo, un corridore ha conquistato due posizioni in classifica, salendo più in alto nella graduatoria generale. La tappa ha evidenziato la supremazia del leader della classifica.

La terza e ultima settimana del Giro d’Italia 2026 si è aperta con la sedicesima tappa, andata in scena interamente in Svizzera e caratterizzata dall’esigente arrivo in salita di Carì (ultimi 11,6 chilometri all’8% di pendenza media). L’ascesa conclusiva ha fatto la differenza e ha dato una nuova fisionomia alla classifica generale, che non cambia però padrone: il fuoriclasse danese Jonas Vingegaard ha operato l’attacco risolutore quando mancavano sei chilometri al traguardo e ha fatto rapidamente il vuoto. Il due volte vincitore del Tour de France ha rafforzato la maglia rossa, ha conquistato la quarta vittoria in questa edizione della Corsa Rosa (si è imposto su tutti gli arrivi in salita) e ha messo una seria ipoteca sul Trofeo Senza Fine. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Giro d’Italia 2026: vantaggio abissale per Vingegaard, Piganzoli guadagna due posizioni

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GIRO D'ITALIA 2026 - INTOUCHABLE ! Jonas Vingegaard ÉCRASE la CONCURRENCE sur l'étape 16

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