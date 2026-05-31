Sol Ruca ha vinto il titolo intercontinentale femminile battendo Becky Lynch in un match molto combattuto. L’arbitro dell’incontro è stata Jessika Carr, presente anche in altri eventi recenti. La sfida si è svolta in un’arena piena di pubblico, con scambi di colpi intensi e momenti di suspense. La vittoria di Sol Ruca è arrivata dopo un movimento finale decisivo, che le ha permesso di ottenere il pin.

Jessika Carr è stata l’arbitro dell’incontro, la stessa che da mesi è una spina nel fianco di Lynch. Il match è stato intenso fin dalle prime fasi, spostatosi poi a bordo ring, dove Lynch ha sbattuto la mano contro la base del paletto dopo che Ruca si è tirata su usando le corde, seguendo poi il suo calssico moonsault a bordo ring e, più tardi, un missile dropkick perfetto. Some NICE offense here from @SolRucaWWE #WWEClash continues on the ESPN App with an ESPN Unlimited plan: pic.twitter.comFY7gq77Kq1 — WWE (@WWE) May 31, 2026 Lynch ha sventato un tentativo ben eseguito di Sol Snatcher, afferrando Ruca con un armbar che ha contrastato con una crossface. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Clash in Italy: Sol Ruca è la nuova Women’s Intercontinental Champion, battuta Becky Lynch in un match ricco di emozioni

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Sol Ruca nuova campionessa intercontinentale!!! WWE NEWS

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