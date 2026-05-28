Un wrestler si prepara a sfidare Cody Rohdes in un match all’Inalpi Arena. Il lottatore ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del suo futuro nel ring e della sfida imminente. Durante l’intervista, ha anche rivolto un commento diretto, con un gesto di sfida, nei confronti del suo avversario. La sfida tra i due è tra le più attese della prossima stagione.

L'intervista a colui che all'Inalpi Arena sfiderà l'idolo delle folle Cody Rohdes in un match attesissimo. Gunther parla di Clash In Italy dandoci un'assaggio di ciò che potremmo vedere sul ring. Clash in Italy, il primo PLE (Premium Live Event) della WWE nel nostro paese, è sempre più vicino. In diretta dall'Inalpi Arena di Torino su Netflix dalle ore 20:00, l'evento sarà una vera festa per tutti gli amanti del wrestling: un'occasione imperdibile che vedrà molte delle star della federazione affrontarsi in match cruciali che promettono di alzare l'asticella dello spettacolo. Uno degli scontri più attesi è proprio quello che vedrà l'"American Nightmare" Cody Rhodes sfidato da Gunther. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Gunther verso Clash in Italy: il futuro del "Ring General", la sfida a Cody e un 'vaffa' d'autore

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