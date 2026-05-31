Durante l'evento WWE Clash in Italy, tenutosi il 31 maggio a Torino, Brock Lesnar ha sconfitto Oba Femi con una serie di attacchi F5. La sfida rappresentava la rivincita del match di WrestleMania 42, in cui Femi aveva precedentemente vinto contro Lesnar. La vittoria di Lesnar è stata netta e si è conclusa con una sequenza di attacchi decisivi.

A WWE Clash in Italy, andato in scena domenica 31 maggio all’ Inalpi Arena di Torino, Brock Lesnar e Oba Femi si sono ritrovati di fronte per la rivincita del match di WrestleMania 42, quello in cui il Ruler aveva sconfitto la Bestia. Stavolta, però, l’esito è stato ben diverso. L’accoglienza riservata dal pubblico italiano a Oba Femi, uscito per secondo, è stata nettamente più calorosa. Il match si è aperto con un assalto immediato di Brock Lesnar, che ancora prima del suono della campana ha colpito l’avversario. Una volta dato il via, la Bestia ha scatenato l’inferno: due F5 in rapida successione, poi un terzo. Oba Femi si è rialzato, ma è stato travolto da una quarta esecuzione della manovra, che ha portato a un primo conteggio interrotto solo all’ultimo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Clash in Italy: Brock Lesnar ridimensiona Oba Femi con una pioggia di F5

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BROCK LESNAR saluta il pubblico di LAS VEGAS

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C'è la possibilità che la visione interferisca nella sfida tra Oba Femi e Brock Lesnar al Clash in Italia? reddit

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