Federica Abbate ha condiviso sui social immagini che mostrano un anello brillante, un abito da sposa bianco e inviti rivolti agli amici artisti, creando un’atmosfera di festa prima del matrimonio. Tra i dettagli pubblicati, si vedono anche le damigelle Clara e Sarah Toscano e il cantante Sal Da Vinci all’altare. Le foto hanno anticipato il grande giorno, che si è svolto il 29 maggio.

Nei giorni precedenti al 29 maggio, i social di Federica Abbate si erano trasformati in un album fotografico prematrimoniale, con un anello scintillante, un abito da sposa bianco immacolato, inviti rivolti agli amici artisti. E poi loro: Clara e Sarah Toscano nelle vesti di damigelle, Sal Da Vinci che sembrava pronto a celebrare il rito. Gli indizi si moltiplicavano, i fan impazzivano, i sospetti crescevano. ma era tutto vero o si nascondeva qualcosa di diverso dietro quella messa in scena perfetta? La risposta è arrivata puntuale venerdì 29 maggio, quando Federica ha rivelato le sue carte: nessun matrimonio, ma il lancio del suo nuovo singolo Superman, disponibile da quel giorno su tutte le piattaforme digitali per Atlantic Records e in rotazione su Radio Italia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Clara e Sarah Toscano damigelle, Sal Da Vinci all’altare: il colpo di scena di Federica Abbate

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