Federica Abbate si sposa ma è il lancio del suo singolo | nel video coinvolti Francesco Monte e Sal Da Vinci
Federica Abbate ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato Superman, accompagnato da un video in cui compaiono Francesco Monte e Sal Da Vinci. La cantante, nota anche per aver vinto nel 2026 a Sanremo con la canzone Per sempre sì, ha annunciato il brano attraverso i propri canali social. La presentazione del singolo è avvenuta poco dopo la notizia di un suo matrimonio, che ha attirato l'attenzione di alcuni fan e media.
Federica Abbate, autrice della canzone Per sempre sì che ha vinto Sanremo 2026, lancia il suo nuovo singolo dal titolo Superman. La cantautrice, però, ha architettato un sapiente piano per incuriosire i fan, coinvolgendo anche Sal Da Vinci e Francesco Monte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Sfruttano “Per Sempre Sì” per fare soldi e vendere anelli, Sal Da Vinci: “Un fake”. Ma la pagina è ancora online
Federica Abbate si sposa, l’autrice di Per sempre sì e l’addio al nubilato con Sarah Toscano e ClaraFederica Abbate, cantante che è stata tra gli autori di “Per sempre sì”, la canzone con la quale Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo, si...
Federica Abbate verso il sì: addio al nubilato tra risate e brillantini con Clara e Sarah Toscano. Il grande giorno si avvicina per Federica Abbate, che ha deciso di vivere uno degli ultimi momenti da futura sposa in compagnia di persone speciali. La cantautric facebook
raga ma io non ho capito se federica abbate si sposa davvero o se stava facendo promo a qualcosa x.com
Federica Abbate si sposa, l’autrice di Per sempre sì e l’addio al nubilato con Sarah Toscano e ClaraFederica Abbate, cantante che è stata tra gli autori di Per sempre sì, la canzone con la quale Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo, si ... fanpage.it
Federica Abbate lancia Superman e Sal Da Vinci celebra un (finto) matrimonioVe lo spoileriamo subito: no, non si sposa, ma per lei sta per succedere qualcosa di molto speciale: il 29 maggio esce il suo nuovo singolo ... sorrisi.com