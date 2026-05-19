Federica Abbate si sposa ma è il lancio del suo singolo | nel video coinvolti Francesco Monte e Sal Da Vinci

Federica Abbate ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato Superman, accompagnato da un video in cui compaiono Francesco Monte e Sal Da Vinci. La cantante, nota anche per aver vinto nel 2026 a Sanremo con la canzone Per sempre sì, ha annunciato il brano attraverso i propri canali social. La presentazione del singolo è avvenuta poco dopo la notizia di un suo matrimonio, che ha attirato l'attenzione di alcuni fan e media.

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