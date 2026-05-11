Aggredito per una sigaretta giovane ferito sul lungomare

Un giovane di 23 anni è stato aggredito sul lungomare dopo aver rifiutato di dare una sigaretta a qualcuno che gliel aveva chiesta. L’aggressore, che ha colpito con un colpo, ha causato ferite che hanno reso necessario il ricovero del 23enne in ospedale. L’episodio è avvenuto in un’area pubblica durante le ore serali, senza che siano stati segnalati altri coinvolgimenti o dettagli aggiuntivi.

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