Aggredito per una sigaretta giovane ferito sul lungomare
Un giovane di 23 anni è stato aggredito sul lungomare dopo aver rifiutato di dare una sigaretta a qualcuno che gliel aveva chiesta. L’aggressore, che ha colpito con un colpo, ha causato ferite che hanno reso necessario il ricovero del 23enne in ospedale. L’episodio è avvenuto in un’area pubblica durante le ore serali, senza che siano stati segnalati altri coinvolgimenti o dettagli aggiuntivi.
Chiedono una sigaretta e quando un giovane risponde di non averle scatta l’aggressione. Un 23enne finisce all’ospedale. È quanto accaduto l’altra notte, intorno alle 4, sul lungomare Piermanni, nei giardini che si trovano davanti allo Shada di Civitanova. Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti del commissariato di polizia, un gruppetto di ragazzi maghrebini, cinque o sei, ha avvicinato un giovane, italiano, che si trovava con gli amici. Hanno chiesto una sigaretta e quando lui ha risposto che non ne aveva la situazione è degenerata. Il giovane è stato aggredito e picchiato. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa di Porto Potenza Picena.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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