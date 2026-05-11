Civitanova aggressione sul lungomare | ferito per una sigaretta

A Civitanova, un giovane è stato ferito durante un episodio di violenza avvenuto lungo il lungomare, vicino allo stabilimento balneare Shada. Secondo le ricostruzioni, cinque persone avrebbero aggredito il ragazzo, colpendolo con calci e pugni. La dinamica dell’attacco e i responsabili sono ora al centro delle indagini delle forze dell’ordine. La vittima ha riportato ferite che necessitano di cure mediche.

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? Punti chiave Come sono riusciti i cinque aggressori a colpire il giovane?. Chi sono i responsabili dell'attacco avvenuto vicino allo Shada?. Perché la situazione è precipitata dopo un semplice rifiuto?. Quali indagini sta conducendo il commissariato per identificare il gruppo?.? In Breve Aggressione avvenuta intorno alle 4 di notte presso i giardini dello Shada.. Cinque o sei ragazzi maghrebini hanno picchiato il ventitreenne sul lungomare Piermanni.. Soccorso immediato fornito dal 118 e dall'ambulanza della Croce Rossa di Porto Potenza Picena.. Indagini in corso del commissariato per identificare i membri del gruppo coinvolto.. Un giovane di 23 anni è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Civitanova Alta dopo essere stato aggredito sul lungomare Piermanni intorno alle 4 di notte tra l’altro ieri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Civitanova, aggressione sul lungomare: ferito per una sigaretta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Aggredito per una sigaretta, giovane ferito sul lungomareChiedono una sigaretta e quando un giovane risponde di non averle scatta l’aggressione. Leggi anche: Civitanova, picchiato dal branco per una sigaretta (che non aveva): giovane ferito al volto nella notte della movida Argomenti più discussi: Aggredito per una sigaretta, giovane ferito sul lungomare; Aggressione sessuale sul treno, un’altra condanna per Ferlazzo: la violenza nel 2018, inflitti 16 mesi all’assassino di Alika a Civitanova; Gli chiedono una sigaretta, non ce l’ha: aggredito sul lungomare sud da un gruppo di ragazzi; Civitanova Marche, viola il divieto di avvicinamento e aggredisce gli agenti per entrare in casa della madre.