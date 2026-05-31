Circonvallazione? E’ il governo ad essere assente

Il governo non ha ancora avviato interventi sulla circonvallazione, nonostante le richieste avanzate da anni. Il Partito Democratico critica la mancanza di azioni concrete, sottolineando l’assenza di iniziative ufficiali per la realizzazione o il miglioramento della strada. La discussione si accende dopo le dichiarazioni di un consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che ha accusato il governo di immobilismo sulle infrastrutture.

Il Pd risponde a stretto giro alle accuse di immobilità sulle infrastrutture, lanciata dal consigliere regionale Vittorio Fantozzi di FDI. "Non sapendo più che pesci prendere e non riuscendo a giustificare la totale assenza del partito che rappresenta a livello locale, regionale e soprattutto nazionale, il consigliere Fantozzi ha deciso di attaccare persino il finanziamento ottenuto per la progettazione della circonvallazione di Altopascio, una delle opere strategiche più importanti per il futuro della Piana di Lucca". Così Federica Biagetti, segretaria comunale del Partito Democratico di Altopascio, interviene sulle dichiarazioni del... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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