ilva jindal invia proposta vincolante al governo piano industriale ancora assente

Ilva, Jindal ha inviato venerdì 20 marzo un documento ai commissari dell’azienda e al governo Meloni, definendolo “proposta vincolante”. La comunicazione arriva in un momento in cui il piano industriale dell’azienda non è ancora stato presentato. La proposta è stata consegnata dai rappresentanti legali della multinazionale indiana, senza che siano stati rivelati ulteriori dettagli.

Jindal ha inviato venerdì 20 marzo ai commissari dell’Ilva e al governo Meloni un documento che gli avvocati degli indiani hanno definito “proposta vincolante”. A quanto risulta al Sole-24 Ore, il documento è un ampliamento della lettera della scorsa settimana con cui - dopo avere abbandonato la gara per l’acciaieria italiana sei mesi fa nella convinzione, errata, di trovare porte aperte in Germania per rilevare Thyssen Krupp – gli indiani, dopo avere appunto trovato grosse difficoltà con Berlino, hanno manifestato il loro interesse di nuovo con Roma. Il documento ricevuto dal governo Meloni, che sta facendo di tutto per mantenere in vita la narrazione della doppia gara per l’Ilva fra gli indiani di Jindal e gli americani di Flacks, contiene alcuni elementi e non ne contiene altri. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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