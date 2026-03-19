Ieri sera, a Santa Veneranda, si è tenuta un’assemblea pubblica con il sindaco Andrea Biancani, alla quale hanno partecipato numerosi cittadini. Al centro del dibattito c’è stata l’avvio dei lavori per le opere compensative legate alla terza corsia dell’A14, con particolare attenzione alla circonvallazione di Santa Veneranda, che ora si considera conclusa e pronta. La sala era piena di persone interessate alla questione.

Sala strapiena, ieri sera, a Santa Veneranda per l’assemblea pubblica organizzata con il sindaco Andrea Biancani per parlare dell’avvio della realizzazione delle opere compensative della terza corsia dell’A14, partendo proprio della circonvallazione di Santa Veneranda. Un’opera attesa da oltre 50 anni, come hanno sottolineato gli stessi cittadini, per alleggerire il traffico, soprattutto quello pesante, che passa nella via principale del quartiere. "Davanti al Ministero e all’amministrazione comunale – dice il sindaco – Autostrade si è presa l’impegno di avviare i lavori entro il 2026 e noi chiederemo di partire con la circonvallazione di Santa Veneranda, anche perché il raddoppio della Montefeltro è anche molto legato alla realizzazione della Bretella Gamba (che in questa prima fase non è prevista, ndr). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pienone a Santa Veneranda: "Circonvallazione, ora ci siamo. E non daremo respiro ad Autostrade"

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