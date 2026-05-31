La Juventus ha preparato una lista di cinque acquisti per il mercato in vista della prossima stagione. La società punta a rafforzare la rosa con nuovi innesti, nel tentativo di evitare ulteriori passaggi a vuoto. La strategia si concentra su profili che possano contribuire a migliorare le performance della squadra, in un contesto di mercato che si preannuncia complesso. L’obiettivo è chiudere le operazioni senza ulteriori ritardi, garantendo un’organizzazione più solida per la stagione successiva.

La Juventus si appresta ad affrontare una delle sessioni di mercato più delicate della sua storia recente, con la consapevolezza di non poter più gestire un altro anno di transizione passiva. Dopo un’annata tormentata che ha lasciato in dote soltanto la qualificazione all’ Europa League, la società bianconera si trova obbligata a intervenire in modo massiccio per innalzare il tasso tecnico della squadra. Non si tratterà di puntellare l’organico con innesti di secondo piano: l’area sportiva, in piena sintonia con il tecnico Luciano Spalletti, ha stabilito la necessità di una vera e propria ricostruzione strutturale. Secondo quanto analizzato nell’ultimo focus di TuttoJuve. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Cinque innesti per non sbagliare più: la Juventus traccia la lista della spesa per Luciano Spalletti

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