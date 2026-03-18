juventus rinnovo vicino con spalletti cinque innesti per tornare in alto

La Juventus è vicina a rinnovare il contratto con Luciano Spalletti, che si sta preparando a proseguire la sua esperienza alla guida della squadra. La dirigenza bianconera e l’allenatore stanno lavorando per definire i dettagli del nuovo accordo. La società pianifica anche di effettuare cinque acquisti per rinforzare la rosa e migliorare le proprie possibilità in vista delle competizioni future.

Torino, 18 marzo 2026 – La Juve vuole costruire attorno a Luciano Spalletti. Il tecnico della Vecchia Signora viaggia verso il rinnovo e c’è una volontà comune di continuare assieme. Per dare maggior forza e peso all’allenatore di Certaldo c’è tutta l’intenzione di procedere nelle prossime settimane indipendentemente dal risultato finale: massima fiducia alla Continassa verso il lavoro di Spalletti. L’idea del club è costruire un ciclo medio-lungo dopo i ripetuti cambi dirigenziali e in panchina degli ultimi anni, fattori che hanno impedito di lavorare con continuità e certezze. Si prova a chiudere entro Pasqua, anche se nei discorsi tra club e tecnico non si parla solo di ingaggio ma anche di prospettive di crescita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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