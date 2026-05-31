cinquanta mondiali e restare sempre belli

Il Mugello compie 50 anni. La ricorrenza viene celebrata con un evento che segna il mezzo secolo di attività. La festa include una cerimonia con torte e candeline, simbolo del passare del tempo e del raggiungimento di un importante traguardo. Non sono stati comunicati dettagli specifici su eventuali programmi o attività legate alla celebrazione. La ricorrenza rappresenta comunque un momento di riflessione sulla storia e sul percorso del luogo.

Buon compleanno, Mugello. E poi, quando sulla torta vai a mettere le 50 candeline, significa che stai salutando un traguardo, appunto un compleanno, di quelli che lasciano il segno. Tutto ebbe inizio il 16 maggio 1976. A vincere nella classe regina, allora era la 500cc, fu il mito Barry Sheene con pole della leggenda Giacomo Agostini, Johnny Cecotto nella 350, Walter Villa in 250, Pier Paolo Bianchi in 125 e Ángel Nieto nella classe 50. Teatro di sfide epiche, da King Kenny Roberts (nell’edizione del 1978 su Yamaha), al talento puro di Freddie Spencer (1986 con Honda), il Mugello è sempre stato uno dei circuiti più amati da piloti e tifosi. Gli anni ’90 vedono farsi largo la nuova generazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Cols légendaires et villages alpins : la Route des Grandes Alpes | Trésors du Patrimoine

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