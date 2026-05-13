Oltre cinquanta casi di violenza in Valmarecchia in un anno | l’aggressore è quasi sempre il partner

Nel corso del 2025, nei centri antiviolenza della Valmarecchia sono stati registrati 56 accessi, di cui 49 riguardano donne italiane. La maggior parte degli episodi di violenza riguarda relazioni di coppia, con l’uomo come autore principale. Questi dati evidenziano una realtà diffusa nel territorio, dove le situazioni di violenza si concentrano principalmente tra partner. La presenza di numeri così elevati in un solo anno testimonia una problematica che coinvolge molte donne e le loro famiglie.

In Valmarecchia la violenza ha un volto familiare e parla quasi esclusivamente italiano. Nel corso del 2025 sono stati 56 gli accessi ai centri antiviolenza del territorio e i dati raccolti non lasciano spazio a dubbi: su 56 donne, 49 sono italiane e l'aggressore è quasi sempre l'uomo con cui si.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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